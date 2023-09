Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε υπερπροσπάθεια με τρία παιχνίδια στο Davis Cup και πλέον χρειάζεται ξεκούραση, με αποτέλεσμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Laver Cup.

Η Team USA θα αντιμετωπίσει για μία ακόμη χρονιά την Team Europe στο Laver Cup, με το τουρνουά να γίνεται φέτος στο Βανκούβερ του Καναδά, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα δώσει το “παρών”.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει αποκομίσει ένα τραυματισμό από τους αγώνες στο Παναθηναϊκό Στάδιο και αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Βανκούβερ, αποσύροντας τη συμμετοχή του από το τουρνουά. Τη θέση του θα πάρει ο Άρθουρ Φιλς.

