Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν διστάζει να γράφει στα social media ό,τι τον απασχολεί, παρά τη δριμεία κριτική που έχει δεχθεί στο παρελθόν και έτσι έκανε μία νέα ανάρτηση για τη βενζίνη.

Παρότι ο ίδιος οδηγεί τα τελευταία χρόνια μία ηλεκτρική Tesla, αναφέρθηκε στην υψηλή τιμή της βενζίνης, γράφοντας: “Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι της βενζίνης δεν ανάβει αμέσως μετά το γέμισμα”.

Το γεγονός προκάλεσε φυσικά πλήθος σχολίων, με πολλούς ακολούθους του να τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να γίνει προσιτός στον κόσμο, καθώς ως πλούσιος δεν έχει στην πραγματικότητα τέτοια προβλήματα.

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we’re excited when the gas light doesn’t turn on immediately after filling up.