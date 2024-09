Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε σουτάκια πριν τον αγώνα Τζένοα – Ρόμα και αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε το παρών στον αγώνα Τζένοα – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να κάνει μερικά σουτάκια πριν τη σέντρα του αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους των γηπεδούχων.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να βρίσκεται στο «Luigi Ferraris» για να δει το παιχνίδι Τζένοα – Ρόμα, στο οποίο μάλιστα ο ίδιος φρόντισε να δείξει ότι έχει ταλέντο και στο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πριν την έναρξη του παιχνιδιού κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και θέλησε να κάνει μερικά σουτάκια, μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της Τζένοα, ομάδα την οποία ο ίδιος υποστηρίζει, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Stefanos Tsitsipas hitting some free kicks before the Serie A match between Genoa and Roma



Not bad at all! pic.twitter.com/CqmtHsAnlk