Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε από την καρέκλα του παρακολουθώντας την Πάουλα Μπαντόσα σε αγώνα της

Μια άτυχη στιγμή είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πάουλα Μπαντόζα με την Άσλιν Κρούγκερ σε τουρνουά στην Ντόχα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Ντόχα, για να στηρίξει την αγαπημένη του, Πάουλα Μπαντόζα, στους αγώνες που δίνει. Ο Έλληνας τενίστας “χάρισε” ένα αστείο στιγμιότυπο, από τις εξέδρες.

Ο Τσιτσιπάς καθόταν στο box της Μπαντόζα, δίπλα στη μητέρα της συντρόφου του και –μη μπορώντας να βολευτεί στην καρέκλα του– έπεσε, κάνοντας όσους ήταν δίπλα του να γελάσουν.

So into it he fell of his chairpic.twitter.com/QFNeK5NJfq https://t.co/352YozuM29