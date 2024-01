Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίστηκε μόνο στο διπλό του United Cup, αλλά “τρόμαξε” τους Έλληνες στις κερκίδες, με μία ενόχληση στη μέση του, καθώς προέρχεται και από τραυματισμό στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Μαρία Σάκκαρη κόντρα στη Χιλή, πάντως, ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του και μάλιστα τόνισε ότι μπορεί να αγωνιστεί δύο φορές αύριο (03/01/22) κόντρα στον Καναδά, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup.

«Είμαι πολύ καλύτερα σε σχέση με έναν μήνα πριν. Δεν ήμουν 100% σίγουρος ότι θα είχα την ευκαιρία να παίξω στο United Cup. Δεν πέρασε από το μυαλό μου όταν σκεφτόμουν το comeback μου. Πέρασα δύσκολες στιγμές στο τέλος της χρονιάς, τα πράγματα δεν φαίνονταν καλά. Σήμερα αισθανόμουν υπέροχα. Ήταν μόνο μια στιγμή κατά τη διάρκεια του ματς που ένιωσα κάτι, αλλά δε νομίζω ότι πρέπει να με απασχολήσει πολύ. Δεν είναι μεγάλο θέμα».

Για την αυριανή (03/01) μονομαχία κόντρα στον Καναδά: «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παίξω και στα δύο».

