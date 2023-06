Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι πλέον ζευγάρι και τα social media έχουν πάρει “φωτιά” με τη σχέση τους, αφού πρόκειται για δύο από τους πιο δημοφιλείς αθλητές στο παγκόσμιο τένις.

Αυτό το διάστημα μάλιστα, με τον Τσιτσιπά και την Μπαντόσα να βρίσκονται σε διακοπές από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, έχει κυκλοφορήσει και “πλούσιο” υλικό από τον κοινό τους χρόνο, με video και φωτογραφίες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Ο Έλληνας και η Ισπανίδα δεν διστάζουν να κάνουν και οι ίδιοι σχετικές αναρτήσεις, με αγκαλιές, φιλιά και παιχνίδια στην πισίνα, αλλά “κερδίζουν” και γενικότερα τα φλας της δημοσιότητας. Σε μία σειρά από νέα video λοιπόν, Τσιτσιπάς και Μπαντόσα εμφανίζονται σε ελληνικό εστιατόριο στο Ντουμπάι, να χορεύουν συρτάκι και να σπάνε πιάτα, δείχνοντας να το διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

This is so funny & they are so cute! pic.twitter.com/Qrw6pYvG6H — Tsitsidaily🇬🇷🇺🇦 (@tsitsidaily) June 10, 2023

Their Instagram is already my favourite thing on the internet pic.twitter.com/TV1gsuU40z — Emily (@TTnewpsie) June 9, 2023

Stefanos Tsitsipas and Paula Badosa dating keep on gifting fans with new material! pic.twitter.com/5C0qIBya9j — Tennistonic (@tennistonic) June 10, 2023

Stefanos Tsitsipas and Paula Badosa, the new tennis couple. pic.twitter.com/7HXsVUtuYn — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) June 9, 2023