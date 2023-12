Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε μία… μέτρια σεζόν για τα δεδομένα του στο παγκόσμιο τένις, καταλήγοντας στο Νο6 της κατάταξης της ATP, με κερδισμένα έπαθλα αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τα χρήματα αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στη 12η θέση των αθλητών του παγκόσμιου τένις, με τα περισσότερα κέρδη μέσω ATP ή WTA κατά τη διάρκεια του 2023, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να βρίσκεται στην κορυφή με περίπου 15,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε μάλιστα το ποσό αυτό, συμμετέχοντας σε ελάχιστα τουρνουά, αλλά η κατάκτηση τριών Γκραν Σλαμ ήταν αρκετή για να “εκτοξεύσει” τα έσοδά του από την ATP. Ο Κάρλος Αλκαράθ έμεινε έτσι στη δεύτερη θέση, ενώ πρώτη από τις γυναίκες ήταν η Ίγκα Σφιόντεκ, Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Prize money leaders ($ million) in 2023,

ATP and WTA players,

without bonus pool payments



Note:

Unlike in previous years, ATP refused to reveal bonus pool payments and add them to overall prize money in 2023. WTA Bonus Pool was cancelled back in 2020. pic.twitter.com/G72KBPQpMu