Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράζει εκπληκτικά δώρα μέσω του Q&A που θα κάνει στο Instagram

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει απόψε (28.11.2024) την ευκαιρία στους followers του στο Instagram να κερδίσουν κάποια δώρα, φέροντας έτσι… πιο νωρίς την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να μοιράσει σπουδαία δώρα στους θαυμαστές του, μέσω Instagram! Πιο συγκεκριμένα απόψε Πέμπτη στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) διοργανώνει Q&A στον λογαριασμό του στον Instagram και τα δώρα που θα μοιράσει είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά.

Ο μεγάλος νικητής θα έχει την ευκαίρα να ταξιδέψει και στα 4 Grand Slam της χρονιάς (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon και US Open κατά χρονική σειρά) με όλα τα έξοδα πληρωμένα, δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια αγώνων, ζώντας από κοντά τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις!

Ακόμη 3 νικητές θα κερδίσουν ταξίδι σε Grand Slam το οποίο εκείνοι θα επιλέξουν, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Παράλληλα θα δοθεί μια υπογεγραμμένη ρακέτα Wilson την οποία χρησιμοποιεί ο Έλληνας τενίστας στους αγώνες του, αλλά και μια εμφάνιση Adidas.

Bonus δώρο: Ένας τυχερός θα κερδίσει τριήμερη διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons στη Βουλιαγμένη μαζί με business class πτήση στην Αθήνα (μετ’ επιστροφής) με Aegean Airlines ενώ θα έχει την ευκαιρία να παίξει τένις με τον Τσιτσιπά για μια ώρα στα courts του ξενοδοχείου (την εβδομάδα του Davis Cup τον Φεβρουάριο).

Exciting News!



I’m hosting an exclusive Off-Season Q&A tomorrow night on Instagram, and it’s going to be extra special for my subscribers.



Prizes up for grabs:



A free daily pass ticket to all four Grand Slams for one lucky viewer (for the whole year!).



