Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε με την Team Europe τον τίτλο στο Laver Cup

O Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Τέιλορ Φριτς με 6-2, 7-5 μετά από μία ώρα και 29 λεπτά και σφράγισε τον τίτλο για την Team Europe, τον 1ο μετά το 2021, αλλά και τον 5ο στις 7 εκδόσεις του Laver Cup. Η ομάδα του Στέφανου Τσιτσιπά έκανε την ανατροπή και πανηγύρισε έξαλλα στο φινάλε.

H Team Europe του Στέφανου Τσιτσιπά κατάφερε να κατακτήσει το Laver Cup, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-8 μετά τα παιχνίδια της δεύτερης ημέρας κι ενώ μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια της 3ης ημέρας έχανε με 7-11.

Έπρεπε να κερδίσει τα 3 από τα 4 παιχνίδια της Κυριακής και τα 2 τελευταία για να πάρει το κύπελλο η Team Europe, κάτι που κατάφερε, με τον Αλκαράθ να κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση και να χαρίσει το τρόπαιο στην ομάδα του Στέφανου Τσιτσιπά.

A debut to remember.@carlosalcaraz defeats Taylor Fritz to regain the Laver Cup for Team Europe.#LaverCup pic.twitter.com/p5b81ovhvd