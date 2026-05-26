Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros: Εγκατέλειψε ο Μουλέρ

Το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δίχως να χρειαστεί να ιδρώσει, ο Έλληνας τενίστας πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφού ο Αλεξάντρ Μουλέρ αποσύρθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το παιχνίδι και βρέθηκε πίσω με 0-2 στα γκέιμ του πρώτου σετ, ωστόσο στη συνέχεια σοβαρεύτηκε, ανέβασε στροφές και πήρε 6 σερί γκέιμ για να κάνει το 6-2 και να κατακτήσει το πρώτο σετ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν καταιγιστικός και με τη ψυχολογία στα ύψη έκανε το 3-0 στο δεύτερο σετ, φτάνοντας τα 9 σερί γκέιμ. Κάπου εκεί, ο Μουλέρ τραυματίστηκε, κάλεσε ιατρικό τάιμ άουτ και στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Roland Garros και επέστρεψε στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, σε μία χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα.

Στον δεύτερο γύρο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (Νο.104 στον κόσμο).