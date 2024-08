Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονείται με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου ενόψει Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έλυσε την επαγγελματική συνεργασία του με τον πατέρα του Απόστολο και ενόψει της συμμετοχής του στο τουρνουά του Σινσινάτι προπονείται με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου.

Με τους αγώνες να συνεχίζονται χωρίς σταματημό μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειαζόταν άμεσα έναν προπονητή και επέλεξε τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, ο οποίος και ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας στο Davis Cup και ο προπονητής της Ολυμπιακής ομάδας του τένις στο Παρίσι.

Οι δυο τους προπονούνται πλέον μαζί στο Σινσινάτι, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να βρίσκεται παράλληλα και σε αναζήτηση ενός νέου προπονητή για τη θέση του πατέρα του.

Stef training in Cincinnati 🇺🇸 with Dimitris Chatzinikolaou, his new coach?💪❤️‍🔥😍 pic.twitter.com/ppbg7ouS6L