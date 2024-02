Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσφέρει 1.000 δολάρια σε πληγέντες για κάθε άσο του στο Ακαπούλκο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκτός από μεγάλος αθλητής, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποφάσισε να προσφέρει 1000 δολάρια στους πληγέντες του Ακαπούλκο για κάθε άσο του στο τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/02, 02:00) ρίχνεται στη μάχη του Ακαπούλκο κόντρα στον Ρώσο Ρόμαν Σαφιούλιν.

United for Acapulco 🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.



In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc