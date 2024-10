Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέγραψε με τον αριθμό 7784 και εξήγησε το λόγο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ [7-6(6), 6-4] τον Κέι Νισικόρι στο Masters της Σανγκάης και αμέσως μετά υπέγραψε στην κάμερα με τον αριθμό 7784.

Δημιούργησε έτσι και απορία, την οποία και έσπευσε να λύσει ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη συνέχεια, εξηγώντας μετά το ματς στη Σανγκάη, ότι πρόκειται για το κινεζικό του προσωνύμιο.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε: “Υπογράφοντας με το κινεζικό μου προσωνύμιο. Το 7784 προφέρεται “qī-qī-bā-sì” στη μανδαρινική διάλεκτο.

Signing with my Chinese nickname ✍️🇨🇳



(7784 is pronounced “qī-qī-bā-sì” in Mandarin!) pic.twitter.com/t1ykmumlVC