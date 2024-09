Ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε το πρώτο του γκολ με την Νυρεμβέργη και αποβλήθηκε στο ίδιο παιχνίδι

Ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε για 1η φορά με την φανέλα της Νυρεμβέργης, με τον Έλληνα επιθετικό ωστόσο να αποβάλλεται στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Ο Στέφανος Τζίμας στην 4η συμμετοχή του με τη Νυρεμβέργη για τη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga, βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα για πρώτη φορά, σκοράροντας στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Ουλ.

Ο νεαρός φορ, που αγωνίζεται δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ισοφάρισε στο 64ο λεπτό βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την ομάδα του να πάρει τη νίκη με σκορ 2-1. Παρόλα αυτό το 1ο του γκολ, συνδυάστηκε και με αποβολή, καθώς στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Stefanos Tzimas trova il suo primo goal in Zweite. Ma qualche minuto più tardi si fa espellere per una stupidaggine a palla lontanta. Classe 2006 è il numero 9 del futuro del calcio greco. Ma per il momento meglio che migliori nel comportamento.pic.twitter.com/AXNUoG3THL