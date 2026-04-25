Ο Στέφανος Τζίμας στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός θα βρεθεί στο πλευρό του ΠΑΟΚ
Ο Τζίμας με τον Κωνσταντέλια (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ / EUROKINISSI)

Την ευκαιρία να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα θα έχει ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος βρίσκεται στον Βόλο για να στηρίξει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Στέφανος Τζίμας, θα παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και τον ΟΦΗ.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, ο νεαρός άσος χαλάρωσε στην Πορταριά, όπου μοίρασε αυτόγραφα σε φίλους του ΠΑΟΚ που τον αναγνώρισαν.

Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε αρκετά άτυχος τη φετινή σεζόν, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό και έχει μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.

