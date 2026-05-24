Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξετρελάθηκε με την κατάκτηση της Euroleague: Πήρε ντουντούκα και οργάνωσε τους φίλους του Ολυμπιακού

Απίστευτες στιγμές στο T- Center μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε ρόλο οργανωτή της ερυθρόλευκης κερκίδας και ξεσήκωσε άπαντες στο Μαρούσι.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει δεθεί με τον κόσμο του Ολυμπιακού και μετά την τρομερή χρονιά που έκανε φέτος στη Euroleague δεν μπορούσε να μην ξετρελαθεί. Ο διεθνής γκαρντ άρπαξε μία ντουντούκα από τους φίλους των Πειραιωτών.

Ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με έναν πόντο και ένα ριμπάουντ, χωρίς να προσφέρει πολλά εντός του παρκέ, όμως το έκανε και με το παραπάνω μετά την ολοκλήρωση του ματς.