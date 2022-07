Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άφησε τη… σιγουριά του Ολυμπιακού για να διεκδικήσει μία θέση στο NBA, υπογράφοντας two way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόνσιτς.

Μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη Euroleague, ο Ντόρσεϊ αποφάσισε να πάρει λιγότερα χρήματα από αυτά που έβρισκε στην Ευρώπη και ένα όχι δεδομένο ρόλο στην ομάδα του Τέξας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να κερδίσει μία θέση στο ροτέισον των Μάβερικς.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έδειξε την εμπιστοσύνη στο εαυτό του με ένα χάσταγκ. «Χαρούμενος που θα είμαι μέρος της οικογένειας» έγραψε στο twitter ο Ντόρσεϊ με χάσταγκ «πόνταρε στον εαυτό σου».

Happy to be a part of the family @dallasmavs #mffl #BetonYourself