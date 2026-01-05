Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έφτασε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό: Υπάρχει κουλτούρα νικητών εδώ, ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με Μπαρτζώκα

Ώρα να… σηκώσει μανίκια! Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (05.01.2026) ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό σέντερ να ενσωματώνεται άμεσα στους “ερυθρόλευκους”.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναζητούσε έναν ακόμα ψηλό για να πλαισιώσει τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ και ο 28χρονος σέντερ ήταν ο εκλεκτός, αφήνοντας την Παρτίζαν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (05.01.2026) από τους πρωταθλητές Ελλάδας και προσγειώθηκε λίγο μετά τις 16:20 στο “Ελ. Βενιζέλος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι οι “ερυθρόλευκοι” πλήρωσαν 500.000 ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 28χρονο από την Παρτιζάν, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών, το οποίο θα του αποφέρει περίπου 3.000.000 ευρώ.

Ο Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο.

“Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε.

Δεν υπάρχουν διαφωνίες (σ.σ. Ανέφερε σχετικά με περσινό επεισόδιο που είχε με τον Μπαρτζώκα), είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα. Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ.

Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά” ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις, κατά την άφιξή του στο “Ελ. Βενιζέλος”.