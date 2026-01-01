Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κλείνει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν το… μήλο της έριδος τον τελευταίο καιρό στη Euroleague και τελικά φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από την Παρτιζάν, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport5», η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές τόσο με την Παρτιζάν, όσο και με τον ίδιο τον Ταϊρίκ Τζόουνς, για να ολοκληρώσει την πολυσυζητημένη μετεγγραφή του Αμερικανού σέντερ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, μετά την κόντρα του με τους οπαδούς της Παρτιζάν, αλλά όλα δείχνουν ότι η ομάδα του Οντέτ Κάτας είναι αυτή που θα κερδίσει την υπογραφή του.