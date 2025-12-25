Αθλητικά

Ο Τάιτερ Ντόρσεϊ έφτασε στο αεροδρόμιο φορώντας παντελόνι με τον Grinch και έκλεψε τις εντυπώσεις

Στο κλίμα του “ugly christmas sweater” το παντελόνι του παίκτη του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με ένα άκρως… γιορτινό παντελόνι εμφανίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αεροδρόμιο, ενόψει του ταξιδιού του Ολυμπιακού στην Μπολόνια, για το ματς με την Βίρτους.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε, φορώντας ένα κατακόκκινο παντελόνι, που είχε πάνω του τη μορφή του Grinch, δίνοντας έτσι ένα εορταστικό κλίμα στο ταξίδι των Πειραιωτών. Ο φωτογραφικός φακός της Eurokinissi αποτύπωσε την… έμπνευση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

EUROLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
EUROLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, για να πάρει τη 10η φετινή του νίκη στη φετινή Euroleague.

