Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος απάντησε στην επιστολή που του έστειλε ο πρόεδρος της Super League 1, Βαγγέλης Μαρινάκης, σημειώνοντας μια σειρά από ανακρίβειες που θεωρεί ότι υπάρχουν σε όσα ανέφερε σε αυτή.

Στη δική του επιστολή, ο Μπαλτάκος υποστηρίζει μάλιστα ότι ο ίδιος δεν έχει αντίρρηση για τη δημιουργία επαγγελματικής διαιτησίας, αλλά με την ΕΠΟ να “τρέχει” τη διαδικασία. Επιπλέον παραθέτει επιστολή του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, για τη βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η επιστολή του Μπαλτάκου

“Κύριε πρόεδρε,

Απαντώ στις επιστολές που αποστείλατε, τόσο σε αυτήν που έχει δημοσιοποιηθεί, όσο και στην δεύτερη, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά απαντώ στο ύφος που αρμόζει τόσο στον πρόεδρο της ΕΠΟ όσο και στον πρόεδρο της SL1 χωρίς υπαινιγμούς, χαρακτηρισμούς, συνωμοσιολογία και “τελεσίγραφα”.

Λυπάμαι επειδή στις επιστολές σας εμπεριέχονται ανακρίβειες τις οποίες δεν καταλογίζω σε εσάς, αλλά σε εκείνους που σας συμβουλεύουν.

Συγκεκριμένα:

Ανακρίβεια 1: Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην Ολιστική Μελέτη σχετικά με το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ (άρθρο 4.2). Η δίκαιη εκρποσώπηση των εμπλοκομένων στο Ποδόσφαιρο μερών, σχετίζεται με την απευθείας συμμετοχή προπονητών, ποδοσφαιριστών, ποδοσφαριστριών και διαιτητών στο ΓΣ της ΕΠΟ – όχι με το εκλογικό σύστημα. Αντίθετα, στο άρθρο 4.2 με’ επιτάσεως τονίζεται, ότι το εκλογικό σύστημα δεν πρέπει να αλλάζει εν όψει εκλογών. Παρόλα αυτά εσείς ζητάτε από την κυβέρνηση (δημοσιογραφικές πληροφορίες) να το αλλάξει ΤΩΡΑ, 10 μήνες πριν τις εκλογές, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην άμεση “τιμωρία” της Ελλάδας από την FIFA, όπως έγινε πρόσφατα με την Σρι-Λάνκα. Αν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν αληθεύουν, αναιρώ τα προαναφερόμενα.

Ανακρίβεια 2: Αναφέρεσθε στον, κατά τη γνώμη σας, αντίθετο με την Ολιστική Μελέτη ορισμό του κ. Μάνταλου, ως αντιπροέδρου της ΚΕΔ, πλην όμως ο Κανονισμός Διαιτησίας που εισήγαγε ο κ. Κλάτεμπεργκ τον Ιούλιο 2022 παρέχει στον αρχιδιαιτητή αυτήν ακριβώς την δυνατότητα, χωρίς η ΕΕ/ ΕΠΟ να μπορεί να παρέμβει. Αυτή την δυνατότητα άσκησε ο κ. Μπένετ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολιστική Μελέτη (άρθρο 5.2) η σύσταση ήταν για ορισμό “αλλοδαπών ειδικών” κατά τις δύο, τότε, επόμενες αγωνιστικές περιόδους (2021-2022 και 2022-2023). Η σύσταση αυτή δεν έχει πια ισχύ αφού διανύουμε την αγωνιστική περίοδο 2023-2024. Άρα η φράση σας “Όπως γνωρίζετε η Ολιστική Μελέτη προβλέπει ότι η ΚΕΔ θα αποτελείται από ξένους Διαιτητές” δεν είναι ορθή.

Ανακρίβεια 3. Ισχυρίζεσθε ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα έπρεπε να ορισθεί μέσω διαγωνισμού, πλην όμως η Ολιστική Μελέτη (άρθρο 4.10) ουδεμία τέτοια πρόβλεψη εμπεριέχει. Αντίθετα, αναφέρεται ευθέως σε “ορισμό όπως άλλωστε γίνεται στην FIFA, την UEFA και όλες τις Ομοσπονδίες της Ευρώπης.

Πλέον των προαναφερομένων σκόπιμο είναι να υπογραμμισθούν και τα ακόλουθα.

Αποστείλατε τις επιστολές σας και ασχολείσθε, ως πρόεδρος της SL1, με θέματα διαιτησίας μολονότι σύμφωνα με τα ισχύοντα παγκοσμίως (FIFA) και πανευρπωαϊκά (UEFA) οι ομάδες, οι λίγκες και οι κυβερνήσεις πρέπει να μένουν μακριά από οτιδήποτε έχει σχέση με την διαιτησία. Αντί πολλών παραθέτω το άρθρο 3 παρ. 2 του Regulations on the Organisation of Refereeing” της FIFA και την παρ. Α1 του Annex A του UEFA Refereee Convention σύμφωνα με τα οποία η ΚΕΔ πρέπει να είναι σε “… full independence from the league, clubs and goverment” (πλήρης ανεξαρτησία από ομάδες, λίγκες ή την κυβέρνηση). Προτάσεις για την διαιτησία είναι ευπρόσδεκτες. Υποδείξεις όχι.

Για την διατήρηση ήπιου κλίματος και την αποφυγή τοξικότητας, σας ενημερώνω ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η ΕΠΟ συνολικά – εξ όσων γνωρίζω – δεν έχουμε αντίρρηση για την επαγγελματική διαιτησία, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η ΕΠΟ και μόνο η ΕΠΟ θα δρομολογήσει τις διαδικασίες και θα καθιερώσει το θεσμό αυτό. Ούτε ομάδες, ούτε Λίγκες, ούτε Κυβέρνηση. Η συνεννόηση είναι επιθυμητή, οι πρωτοβουλίες όχι.

Ενημερώνω, επίσης, ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η ΕΠΟ συνολικά, είμαστε, δυστυχώς, υποχρεωμένοι να δεχόμαστε για μία ακόμη χρονιά την πρόσκληση ξένων elite διαιτητών για τους αγώνες ντέρμπυ του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Ωστόσο, μετά τα γνωστά περιστατικά στον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ 1-3, της 23ης Απριλίου 2023, ο πρόεδρος της UEFA, κ. Τσεφέριν απέστειλε την παρακάτω επιστολή:

Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ Παναγιώτη,

Σε συνέχεια της πρόσφατης αλληλογραφίας μας, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η UEFA πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη και έντονη ανησυχία ένα ακόμη περιστατικό που αφορά στην προσβλητική και βίαιη συμπεριφορά προς τους διαιτητές ποδοσφαίρου που είχαν οριστεί να διευθύνουν πρόσφατους αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Παρά τις κοινές μας προσπάθειες και υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων η UEFA επανεξέτασε την υποστήριξή της στην αποστολή διαιτητών κατηγορίας Elite και “Α” για να διευθύνουν τους αγώνες των playoffs της ελληνικής Super League 1 και αποφάσισε να παύσει, προς το παρόν, την πρακτική αυτή.

Αυτά τα περιστατικά είναι πέραν του ποδοσφαίρου, είμαστε δε ειλικρινά ευγνώμονες για την ανησυχία σας επί του θέματος και όλες τις αδιάκοπες προσπάθειές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης να αποτρέψουν τέτοια πράγματα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των αξιωματούχων των αγώνων μας, οι οποίοι πρέπει να κρατηθούν μακριά από τέτοιες εχθρικές και επικίνδυνες καταστάσεις.

Με εκτίμηση.

Όσο η επιστολή αυτή παραμένει σε ισχύ, ο κ. Μπένετ, μόνος και αποκλειστικός αρμόδιος για τον ορισμό των διαιτητών, παρά τις προσπάθειες του θα συναντά δυσκολίες στην πρόσκληση ξένων elite ή “Α” κατηγορίας διαιτητών, εκτός από τις περιπτώσεις “exchange” οι οποίες ισχύουν. Συζήτηση με τον κ. Τσέφεριν για το θέμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και σχετικό έγγραφο αίτημα υποβλήθηκε. Να βοηθήσω για την ομαδλή διεξαγωγή των ντέρμπυ έχει λογική, να καταστρέψω όμως, την Ελληνική διαιτησία για τις δεκαετίας που έρχονται δεν έχει καμία λογική.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Καταστατικού της ΕΠΟ η ΚΕΔ / ΕΠΟ ενεργεί ανεξάρτητα και οι αποφάσεις της δεν τελούν υπό την έγκριση της ΕΠΟ. Μπορεί να σας ξενίζει ότι για τον λόγο αυτό, αλλά και λόγους γενικότερους, δεν παρεμβαίνω στις αποφάσεις της ΚΕΔ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν παρεμβαίνω, εκτός από μία φορά, πριν ένα χρόνο, όταν εσείς το ζητήσατε. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχει πολλά καθήκοντα αλλά η ενασχόληση του με θέματα διαιτησίας δεν ανήκει στα καθήκοντά αυτά. Γι’ αυτό υπάρχει η ΚΕΔ.

5. Αναφέρεσθε σε διαμαρτυρίες, ομάδων κατά τους πρώτους αγώνες του Πρωταθλήματος, αλλά η απορία μου είναι: Ποιες διαμαρτυρίες;

6. Η μείωση του ποσοστού 5%, που ζητάτε είναι θέμα της ΓΣ./ΕΠΟ. Γιατί δεν το θέσατε στην πρόσφατη Γ.Σ.; Καλό είναι να ενθυμείστε ότι η ΕΠΟ διατηρεί 14 Εθνικές ομάδες, 10 ανδρών και 4 γυναικών, χρηματοδοτεί δε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με ποσά, τα οποία πέρυσι ανήλθαν στο ύψος των 2.200.000 ευρώ, μόνο για τις ΕΠΣ. Επιπλέον, η ΕΠΟ διοργάνωσε πέρυσι 129 αγώνες Κυπέλλου, 1724 αγώνες Γ’ Εθνικής, 628 αγώνες προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, 633 αγώνες πρωταθλημάτων Γυναικών, με συμμετοχή περισσοτέρων από 2.500 σωματείων. Σε αυτά όλα καταλήγει το περίφημο 5% και, βεβαίως, στο μισθολογικό κόστος, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι ανελαστικό.

Αυτό που ζητάτε από την Κυβέρνηση (δημοσιογραφικές πληροφορίες), δηλαδή την παρέμβαση της στο εγκεκριμένο από FIFA / UEFA καταστατικό της ΕΠΟ για την μείωση του 5%, θα αποτελέσει, αν υλοποιηθεί, θανάσιμο πλήγμα στις Εθνικές ομάδες και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο από το οποίο προκύπτουν οι Εθνικές ομάδες.

7. Όλα τα οικονομικά στοιχεία που ζητάτε είναι δημοσιευμένα και προσιτά σε όλους. Άλλωστε η SL1 υπόκειται στην ΕΠΟ, όχι το αντίθετο (άρθρο 20 καταστατικού FIFA), άρα η ΕΠΟ έχει δικαίωμα ελέγχου στην SL1, όχι το αντίθετο.

8. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.7 της Ολιστικής Μελέτης. Ποιο είναι το παράπονό σας από την ΕΠΟ;