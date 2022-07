Ο Ταξιάρχης Φούντας βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στις ΗΠΑ, αλλά έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει με τη DC United στο MLS και μάλιστα κλήθηκε και στο All Star Game του πρωταθλήματος.

Με 9 γκολ σε 10 αγώνες, ο Φούντας πραγματοποιεί ένα φοβερό ξεκίνημα στο MLS και έτσι αποτέλεσε μία από τις επιλογές των προπονητών για να συμμετάσχει στη “γιορτή” του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποθεώθηκε μάλιστα για το γεγονός από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι και τον ενημέρωσαν για το γεγονός μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με σχετική φωτογραφία σε γιγαντοοθόνη.

No one deserves it more 👏



🎥 » Watch the moment @T_Fountas found out he was going to the 2022 @MLS #AllStar Game 🤩 pic.twitter.com/ocWUCzZyrX