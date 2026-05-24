Ο Τάσος Δουβίκας έστειλε με γκολ την Κόμο στο Champions League

Ο Τάσος Δουβίκας έκανε και πάλι τη διαφορά για την Κόμο, οδηγώντας την ομάδα του στο Champions League της νέας περιόδου.

Η Κόμο ολοκλήρωσε την ονειρική πορεία της και τερμάτισε στην πρώτη τετράδα της Serie A. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε στην Κρεμόνα με τον Τάσο Δουβίκα να σημειώνει το 14ο γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα και να αναδεικνύεται δεύτερος σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ έκανε το 2-1 στο 51ο λεπτό και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κρεμονέζε.

Το τέταρτο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League το πήρε η Ρόμα, η οποία νίκησε τη Βερόνα με 2-0 εκτός έδρας. Η Μίλαν ηττήθηκε εντός έδρας από την Κάλιαρι με 2-1 και θα παίξει στο Europa League.

Εκεί θα αγωνιστεί και η Γιουβέντους, η οποία είχε το μειονέκτημα στην ισοβαθμία με την Κόμο.

Tα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία της Serie A

Φιορεντίνα-Αταλάντα 1-1

(39′ Πίκολι – 82′ αυτ. Κομούτσο)

Μπολόνια-Ίντερ 3-3

(25′ Μπερναρντέσκι, 42′ Πόμπεγκα, 48′ αυτ. Ζιελίνσκι – 22′ Ντιμάρκο, 64′ Εσπόζιτο, 86′ Ντιούφ)

Λάτσιο-Πίζα 2-1

(33′ Ντέλε-Μπασίρου, 35′ Πέδρο – 23′ Μορέο)

Πάρμα-Σασουόλο 1-0

(80′ Πελεγκρίνο)

Νάπολι-Ουντινέζε 1-0

(24′ Χόιλουντ)

Κρεμονέζε-Κόμο 1-4

(55′ πέν. Μπονατσόλι – 36′ Ροντρίγκες, 51′ Δουβίκας, 74’πέν, 81′ Ντα Κούνια)

Λέτσε-Τζένοα 1-0

(6′ Μπαντα)

Μίλαν-Κάλιαρι 1-2

(2′ Σαλεμάκερς – 20′ Μπορέλι, 57′ Ροντρίγκες)

Βερόνα-Ρόμα 0-2

(56′ Μάλεν, 90’+3 Ελ Σαράουι)

Τορίνο-Γιουβέντους 1-2

Η βαθμολογία (σε 38 αγώνες)

Ίντερ 87 –Πρωταθλήτρια, Champions League

Νάπολι 76 –Champions League

Ρόμα 73 –Champions League

Κόμο 71 –Champions League

Γιουβέντους 71 -38αγ. –Europa League

Μίλαν 70 –Europa League

Αταλάντα 59 –Conference League–

Μπολόνια 56

Λάτσιο 54

Ουντινέζε 50

Σασουόλο 49

Πάρμα 45

Τορίνο 44 -37αγ.

Κάλιαρι 43

Φιορεντίνα 42

Τζένοα 41

Λέτσε 38

Κρεμονέζε 34 -Υποβιβάστηκε

Βερόνα 21 -Υποβιβάστηκε

Πίζα 18 -Υποβιβάστηκε