Ο Τάσος Δουβίκας έστειλε με γκολ την Κόμο στο Champions League

Ο Τάσος Δουβίκας έκανε και πάλι τη διαφορά για την Κόμο, οδηγώντας την ομάδα του στο Champions League της νέας περιόδου.
Η Κόμο ολοκλήρωσε την ονειρική πορεία της και τερμάτισε στην πρώτη τετράδα της Serie A. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε στην Κρεμόνα με τον Τάσο Δουβίκα να σημειώνει το 14ο γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα και να αναδεικνύεται δεύτερος σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος.
Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ έκανε το 2-1 στο 51ο λεπτό και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κρεμονέζε.
Το τέταρτο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League το πήρε η Ρόμα, η οποία νίκησε τη Βερόνα με 2-0 εκτός έδρας. Η Μίλαν ηττήθηκε εντός έδρας από την Κάλιαρι με 2-1 και θα παίξει στο Europa League.
Εκεί θα αγωνιστεί και η Γιουβέντους, η οποία είχε το μειονέκτημα στην ισοβαθμία με την Κόμο.
Tα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία της Serie A
Φιορεντίνα-Αταλάντα 1-1
(39′ Πίκολι – 82′ αυτ. Κομούτσο)
Μπολόνια-Ίντερ 3-3
(25′ Μπερναρντέσκι, 42′ Πόμπεγκα, 48′ αυτ. Ζιελίνσκι – 22′ Ντιμάρκο, 64′ Εσπόζιτο, 86′ Ντιούφ)
Λάτσιο-Πίζα 2-1
(33′ Ντέλε-Μπασίρου, 35′ Πέδρο – 23′ Μορέο)
Πάρμα-Σασουόλο 1-0
(80′ Πελεγκρίνο)
Νάπολι-Ουντινέζε 1-0
(24′ Χόιλουντ)
Κρεμονέζε-Κόμο 1-4
(55′ πέν. Μπονατσόλι – 36′ Ροντρίγκες, 51′ Δουβίκας, 74’πέν, 81′ Ντα Κούνια)
Λέτσε-Τζένοα 1-0
(6′ Μπαντα)
Μίλαν-Κάλιαρι 1-2
(2′ Σαλεμάκερς – 20′ Μπορέλι, 57′ Ροντρίγκες)
Βερόνα-Ρόμα 0-2
(56′ Μάλεν, 90’+3 Ελ Σαράουι)
Τορίνο-Γιουβέντους 1-2
Η βαθμολογία (σε 38 αγώνες)
Ίντερ 87 –Πρωταθλήτρια, Champions League
Νάπολι 76 –Champions League
Ρόμα 73 –Champions League
Κόμο 71 –Champions League
Γιουβέντους 71 -38αγ. –Europa League
Μίλαν 70 –Europa League
Αταλάντα 59 –Conference League–
Μπολόνια 56
Λάτσιο 54
Ουντινέζε 50
Σασουόλο 49
Πάρμα 45
Τορίνο 44 -37αγ.
Κάλιαρι 43
Φιορεντίνα 42
Τζένοα 41
Λέτσε 38
Κρεμονέζε 34 -Υποβιβάστηκε
Βερόνα 21 -Υποβιβάστηκε
Πίζα 18 -Υποβιβάστηκε