Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε δύο γκολ για την «εξάσφαιρη» Κόμο στη Serie A

«Σάρωσε» την Τορίνο και ανέβηκε στην 5η θέση η Κόμο με τον Δουβίκα να φθάνει τα 11 γκολ στη σεζόν
Ο Δουβίκας
Ο Δουβίκας σε αγώνα της Κόμο στην Ιταλία (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζει… τρένο στην ιταλική Serie A και ο Τάσος Δουβίκας είναι από τους πρωταγωνιστές της, σκοράροντας και στη νέα επιβλητική της νίκη με 6-0 επί της Τορίνο.

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε δύο ακόμη γκολ για την Κόμο τη φετινή σεζόν και η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας ανέβηκε στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας, μετά τη φοβερή “εξάρα” κόντρα στην Τορίνο, για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με υπέροχο πλασέ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, ενώ στη συνέχεια κέρδισε το πέναλτι για το τρίτο γκολ της Κόμο και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα αμέσως μετά, βάζοντας την “υπογραφή” του στη νίκη των γηπεδούχων.

Η φετινή έκπληξη της Serie A ανέβηκε έτσι στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας και μπορεί να “ονειρεύεται” την έξοδό της στην Ευρώπη.

