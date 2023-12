Ο Τάσος Δουβίκας προσπάθησε να ξαναβάλει τη Θέλτα στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ, αλλά τελικά το γκολ του δεν απέτρεψε την ήττα της ομάδας του με 3-2 στη 18η αγωνιστική της “La Liga”.

Η Βιγιαρεάλ προηγήθηκε με τρία γκολ διαφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως ο Δουβίκας μείωσε για τη Θέλτα στο 52′ και πέντε λεπτά αργότερα ο Λάρσεν έκανε ξανά ντέρμπι το ματς, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.

Η Θέλτα έμεινε έτσι στη “ζώνη” του υποβιβασμού στη “La Liga” και φαίνεται ότι θα δώσουν “μάχη” για την παραμονή τους στην κατηγορία. Ο Δουβίκας σκόραρε πάντως σε ένα ακόμη παιχνίδι και πλέον έχει τρία γκολ στην Ισπανία.

Anastasios Douvikas scores at the back post to make it 1-3 for Celta Vigo away from home against Villarreal. ⚽️🇬🇷pic.twitter.com/0STfjT6Orh