Η πρωτιά πήγε στον Λορένζ Ασινιόν της Ρεν. Παρόλα αυτά, ο Τάσος Μπακασέτας της Τράμπζονσπορ κατάφερε να βρει μια θέση στο top 10 με ομορφότερα γκολ του φετινού Europa League, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες.

Η UEFA παρουσίασε -μέσω ανάρτησης- τα κορυφαία γκολ της φετινής σεζόν στο Europa League, με τον Τάσο Μπακασέτα να ψηφίζεται να να βρίσκει θέση στο συγκεκριμένο top 10.

Το γκολ -με δυνατό μακρινό σουτ και τη… βοήθεια του δοκαριού- του Έλληνα διεθνή της Τράμπζονσπορ κόντρα στη Φερεντσβάρος βρέθηκε στην 7η θέση.

Το βραβείο κατέληξε στον Λορένζ Ασινιόν της Ρεν, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ Λάρνακας με ένα εντυπωσιακότατο “ακροβατικό”.

Lorenz Assignon’s acrobatic finish is your #UEL Goal of the Tournament #UELGOTT || @Heineken pic.twitter.com/a3WZe9oDBk