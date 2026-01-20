Αθλητικά

Ο Τάσος Παπαπέτρου και ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκαν σε παιχνίδια του Europa League

Παπαπέτρου στο Ζάλτσμπουργκ - Βασιλεία και Φωτιάς στο Μπολόνια - Σέλτικ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ελληνική διαιτησία θα εκπροσωπηθεί στην έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση στην Αυστρία μεταξύ της Ζάλτσμπουργκ και της Βασιλείας, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Βοηθοί του είναι οι Τρύφων Πετρόπουλος και Ιορδάνης Απτοσόγλου, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα είναι ο Τζήλος με βοηθό τον Ζαμπαλά.

Στο μεταξύ ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει την αναμέτρηση της Μπολόνια με τη Σέλτικ στο «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» της Φλωρεντίας για το Europa League. Βοηθοί του θα είναι ο Ανδρέας Μεϊντάνας και ο Μιχάλης Παπαδάκης και τέταρτος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
297
193
128
99
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo