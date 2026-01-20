Ο Τάσος Παπαπέτρου και ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκαν σε παιχνίδια του Europa League

Η ελληνική διαιτησία θα εκπροσωπηθεί στην έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση στην Αυστρία μεταξύ της Ζάλτσμπουργκ και της Βασιλείας, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Βοηθοί του είναι οι Τρύφων Πετρόπουλος και Ιορδάνης Απτοσόγλου, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα είναι ο Τζήλος με βοηθό τον Ζαμπαλά.

Στο μεταξύ ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει την αναμέτρηση της Μπολόνια με τη Σέλτικ στο «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» της Φλωρεντίας για το Europa League. Βοηθοί του θα είναι ο Ανδρέας Μεϊντάνας και ο Μιχάλης Παπαδάκης και τέταρτος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.