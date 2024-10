Ο Τεν Χαγκ δηλώνει ότι δεν πανικοβάλλεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στα 19 εκατομμύρια η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να.. σηκώσει κεφάλι σε Premier League και Ευρώπη και ο Τεν Χαγκ -για μια ακόμα φορά στον πάγκο της ομάδας- δέχεται εντονότατη κριτική και βλέπει την καρέκλα του να “τρέμει”, όλο και περισσότερο, όσο περνούν οι ημέρες.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ βλέπει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην 13η θέση στην Premier League, μετά και τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Τότεναμ με 3-0. Την ίδια στιγμή, η ομάδα μπήκε με ισοπαλία (1-1 με την Τβέντε μέσα στο “Ολντ Τράφορντ) στη League Phase του Europa League, κάτι που έφερε ακόμα περισσότερα “σύννεφα” γύρω από τον Ολλανδό προπονητή.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες, αλλά αρνείται να αφήσει τον εαυτό του να επηρεαστεί και να πανικοβληθεί! “Δεν υπάρχει κάτι που να μου προκαλεί πανικό, γιατί στο παρελθόν έχω βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις και είμαστε ικανοί να λύσουμε τα προβλήματά μας” σχολίασε στο SkySports.

Erik ten Hag to Sky on his future. “Nothing is easy, but there is nothing for me to panic about because I have experienced it so often with my teams.”pic.twitter.com/W2CMizyzY6