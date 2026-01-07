Ο Τετέ περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται από τη Γκρέμιο

Έτοιμος να επιστρέψει στη Βραζιλία μετά από επτά χρόνια είναι ο Τετέ, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και ενσωματώνεται άμεσα στη Γκρέμιο.

Ένα βήμα μόνο απομένει για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο και αυτό είναι οι πράσινοι να στείλουν τα τα απαιτούμενα έγγραφα για να επικυρωθεί η συμφωνία των δύο συλλόγων, κάτι που θα γίνει μέσα στην ημέρα.

Ο 25χρονος εξτρέμ αναμένεται να περάσει από ιατρικά την Παρασκευή (9/1) και στη συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Γκρέμιο.

Η βραζιλιάνικη ομάδα θα καταβάλει 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι ο Τετέ θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Γκρέμιο, ξεπερνώντας το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, για την αγορά μέρους των δικαιωμάτων του Κίκε Ολιβέιρα από την Λος Άντζελες FC.