Ο Κάρλος Τέβες χάρισε στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς τον τίτλο στην Αργεντινή, σκοράροντας το “χρυσό” γκολ κόντρα στην Χιμνάσια, αλλά πέρα από το γκολ και τον πανηγυρισμό του, τα “φώτα” έκλεψε και το φιλί του με τον Ντιέγκο Μαραντόνα πριν τον αγώνα.

Ο “σημαδεμένος” συνάντησε τον… θεό του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και της ομάδας του, στον πάγκο των αντιπάλων (έχει πια θέση προπονητή στην Χιμνάσια) και τον φίλησε στο στόμα για… καλή τύχη, όπως δήλωσε ο ίδιος μετά το παιχνίδι.

«Ήξερα ότι έπρεπε να φιλήσω τον Ντιέγκο, ήμουν τυχερός κατά κάποιον τρόπο. Κάποιες φορές πρέπει να ψάχνεις την τύχη», ανέφερε ο Τέβες με το γεγονός να επιβεβαιώνεται στην πράξη.

