Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν το κουνάει από το Μιλγουόκι. Ο μεγάλος αδερφός του Γιάννη ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Μπακς.

Στο πλευρό του Γιάννη θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο 31χρονος Έλληνας φόργουορντ συμφώνησε να επεκτείνει την συνεργασία του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Θανάσης βρίσκεται στα “Ελάφια” από το 2019 δίχως να έχει πολύ ενεργό ρόλο, ωστόσο οι Μπακς ήθελαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και το κατάφεραν, παρά το ενδιαφέρον των Νικς για τον Έλληνα φόργουορντ.

Antetokounmpo chose return to the Bucks over multiple options, including Knicks, sources said. Brothers Giannis and Thanasis, Brook and Robin Lopez all reunited in Milwaukee for next season. https://t.co/f0YcRcmvkE