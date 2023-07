Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει αντίπαλο στο Wimbledon και φρόντισε να το αποδείξει και στον ημιτελικό με τον ταλαντούχο Γιανίκ Σίνερ. Δίχως να χρειαστεί να ιδρώσει ιδιαίτερα, ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου επικράτησε του Ιταλού με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα κυνηγήσει τον 24ο Grand Slam τίτλο του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι το απόλυτο φαβορί και για την κατάκτηση του Wimbledon, διαλύοντας όποιον αντίπαλο βρίσκεται μπροστά του.

The streak continues…@DjokerNole defeats Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) to reach his ninth #Wimbledon final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr