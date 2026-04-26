Ο θρυλικός Χρίστο Στόιτσκοφ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ: «Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σηκωθεί όρθιο»

Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2025-26 στη Euroleague και έγραψε ιστορία για τη Βουλγαρία στη διοργάνωση, γεγονός που έφερε και την αποθέωσή του από τον συμπατριώτη του και θρύλο του ποδοσφαίρου, Χρίστο Στόιτσκοφ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Euroleague για το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ, οι διοργανωτές παρουσίασαν στον φόργουορντ του Ολυμπιακού και ένα video με προσωπικό μήνυμα του Χρίστο Στόιτσκοφ προς τον ίδιο.

Σε αυτό ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια Σάσα. Τι στιγμή για την Βουλγαρία! Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σηκωθεί όρθιο! Να θυμάσαι αυτό: Έγραψες το όνομά σου στην ιστορία! Η Βουλγαρία είναι περήφανη και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Τώρα εσύ και οι συμπαίκτες σου να πάτε να κερδίσε τον τίτλο. Το αξίζεις. Είσαι ο καλύτερος. Σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τι τρομερή εμπειρία. Χαιρετισμούς, Χρίστο Στόιτσκοφ, αντίο».

EuroLeague MVP Sasha Vezenkov gets his flowers from Bulgarian icon Hristo Stoichkov after an unreal regular season



The love is certainly mutual! pic.twitter.com/JZeC1AtpRH — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Αντίστοιχη ήταν όμως και η αντίδραση του Βεζένκοφ, ο οποίος και τόνισε μετά την παρακολούθηση του video τα εξής: «Είναι θρύλος, ανατρίχιασα. Είναι θρύλος. Τον ξέρουν σε όλον τον κόσμο. Έχω την τιμή να τον ξέρω προσωπικά, έχω πάρει πράγματα από αυτόν. Μιλάμε μερικές φορές, ειδικά στην Μπαρτσελόνα όταν έζησα δύσκολες στιγμές, όταν δεν έπαιζα πολύ, και απλά μου έλεγε να συνεχίσω να δουλεύω και να μην σταματήσω να πιστεύω στον εαυτό μου».