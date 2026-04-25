Ο Τι Τζέι Σορτς MVP των play in της Euroleague

Πολυτιμότερος παίκτης των play in της Euroleague αναδείχθηκε ο Τι Τζέι Σορτς.
Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στα play in και προκρίθηκε άνετα στα playoffs της Euroleague, μετά τη νίκη του επί της Μονακό.
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο κορυφαίος του τριφυλλιού κόντρα στους Μονεγάσκους και πήρε το βραβείο του MVP των play in.
The Play-In had one standout @TjShorts5, who led @Paobcgr to a convincing win over @ASMonaco_Basket on Tuesday, earning Play-In MVP honors.#EveryGameMatters pic.twitter.com/PHxX02kTTN— EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2026
Ο βραχύσωμος γκαρντ μέτρησε 21 πόντους και 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.