Ο Τι Τζέι Σορτς MVP των play in της Euroleague

Πολυτιμότερος παίκτης των play in της Euroleague αναδείχθηκε ο Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στα play in και προκρίθηκε άνετα στα playoffs της Euroleague, μετά τη νίκη του επί της Μονακό.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο κορυφαίος του τριφυλλιού κόντρα στους Μονεγάσκους και πήρε το βραβείο του MVP των play in.

Ο βραχύσωμος γκαρντ μέτρησε 21 πόντους και 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.