Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στο NFL, ο Τομ Μπρέιντι, αποσύρθηκε οριστικά φέτος από την ενεργό δράση και έχει ήδη αρχίσει νέα επαγγελματικά “βήματα”, διεισδύοντας και στο ποδόσφαιρο, μέσω της Μπέρμιγχαμ.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να μην ακόμη πολύ διαδεδομένο στις ΗΠΑ, αλλά στην Αγγλία οι Αμερικανοί παράγοντες στις ομάδες αυξάνονται διαρκώς και ο Μπρέιντι αποτελεί τη νέα είσοδο στη Μπέρμιγχαμ, όπου αγόρασε ένα μικρό μέρος των μετοχών του συλλόγου, αλλά αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο.

Κι αυτό γιατί έγινε γνωστό ότι θα αναλάβει τον ρόλο του προέδρου σε μία νέα συμβουλευτική επιτροπή της ομάδας. Ο ίδιος ο 7 φορές νικητής του Super Bowl, μίλησε για το γεγονός, αναφέροντας τα εξής: «Η Μπέρμιγχαμ είναι ένας εμβληματικός σύλλογος με τόση ιστορία και πάθος και το να είμαι μέλος των Μπλε είναι πραγματική τιμή για μένα. Ένα κλαμπ χτισμένο στη συνεργασία και την αποφασιστικότητα και είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω δίπλα στη διοίκηση, τη διεύθυνση και τους παίκτες για να κάνουμε τον σύλλογο της Δεύτερης Πόλης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην υστερεί μπροστά σε κανέναν. Έχω συμμετάσχει σε μερικές καταπληκτικές ομάδες στην καριέρα μου και ανυπομονώ να εφαρμόσω την προοπτική μου για να δημιουργήσω την ίδια επιτυχία εδώ στο Μπέρμιγχαμ».

