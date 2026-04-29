Ο Τούρκος διαιτητής Μέλερ στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ο Ιταλός Σότσα στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ της Super League το προσεχές Σαββατοκύριακο.

O Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ θα βρεθεί για δεύτερη σερί φορά σε ντέρμπι της Super League, αφού ο Τούρκος διαιτητής θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Την προηγούμενη αγωνιστική, ο 39χρονος ρέφερι σφύριξε το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2.

Στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός θα βρεθεί ο 38χρονος Ιταλός ρέφερι, Σιμόνε Σότσα.

Ο Σότσα είχε διευθύνει πριν 2,5 χρόνια το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-2 στο πρωτάθλημα και προ διετίας το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0 στο Κύπελλο.

Οι ορισμοί της Super League

Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)

ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα (Τρινκιέρι, Φοντάνι, 4ος Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μέλερ (Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, 4ος Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ)

Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Εαγγέλου)

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)