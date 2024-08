Ο τραγουδιστής Εντ Σίραν απέκτησε μετοχές της Ίπσουϊτς στην Premier League

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής, Εντ Σίραν είναι φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα της Ίπσουϊτς στην Αγγλία, όντας πια και μικρομέτοχος της ομάδας της Premier League.

Ο Έντ Σίραν στηρίζει εδώ και χρόνια την Ίπσουϊτς και ήταν χορηγός της ομάδας, βοηθώντας κι αυτός από την πλευρά του στην πορεία που την επανέφερε στην Premier League μετά από 22 χρόνια.

Πλέον όμως είναι και μικρομέτοχος του αγγλικού συλλόγου, αφού απέκτησε το 1,4% των μετοχών της, όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα.

📰 Ipswich Town is proud to announce that Ed Sheeran has acquired a minority stake in the Football Club.



Ed, a lifelong fan who has been the front of shirt sponsor for the Men’s and Women’s teams since 2021, has acquired his shares through Gamechanger 20 Ltd.