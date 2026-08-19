Ο Τσέντι Όσμαν αποκάλυψε γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό

Ο Τσέντι Όσμαν εξήγησε γιατί δεν πήγε στην Εφές ή τη Φενέρμπαχτσε που τον ήθελαν, αλλά και γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τούρκος φόργουορντ μίλησε σε εκπομπή στην πατρίδα του και εξήγησε όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι. Ο Τσέντι Όσμαν αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκό, ενώ υποστήριξε ότι είναι ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ του ΠΑΟΚ.

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Η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ “ακούστηκε” σε όλη την Ευρώπη. Ουδείς περίμενε ότι ο Τζέντι Όσμαν θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό με προορισμό την Θεσσαλονίκη, όμως ο Τούρκος εξήγησε σε εκπομπή στην Τουρκία γιατί πήρε αυτή την απόφαση.

“Πριν από τον ΠΑΟΚ υπήρχαν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για εμένα. Όπως ξέρετε, μίλησα επίσης με την Εφές και με την Φενέρμπαχτσε, όμως τα πράγματα είχαν διαφορετική εξέλιξη. Είπαν ότι δεν ήθελα να γυρίσω στην Τουρκία ή ότι δεν ήθελα να ενοχληθεί η ομάδα που δεν θα με έπαιρνε, αν κάποιος τα πίστεψε αυτά, πραγματικά θα μου προκαλέσει έκπληξη. Δεν ήμουν free agent. Είχα έναν ακόμη χρόνο στο συμβόλαιό μου με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ζήτησε ένα υψηλό buyout.

Δεν μπορούσα να πάω στον πρόεδρο και να του πω “ζήτα μικρότερο buyout για να με διευκολύνεις, επειδή θέλω να πάω σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί, αν με θέλεις πραγματικά, πήγαινε και βρες τα με την ομάδα μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Αν ήμουν ελεύθερος, θα ήταν όλα διαφορετικά, θα είχα επιλογή. Οι τουρκικές ομάδες δεν ήθελαν τελικά να πάρουν μέρος, επειδή το buyout που τους ζητήθηκε ήταν υψηλό” είπε ο Όσμαν.

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“Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΠΑΟΚ, όταν μιλήσαμε πρώτη φορά μου είπαν για το πρότζεκτ, για τους στόχους, για το πλάνο τους. Με ενθουσίασαν. Ναι, είναι ομάδα του EuroCup, όμως ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα και έχουμε μία πολύ καλή ομάδα για να τα καταφέρουμε. Έχουμε τον coach Τρινκιέρι, οπότε ο ενθουσιασμός του κλαμπ με ενθουσίασε κι εμένα.

Δεν ήταν εύκολη η απόφαση, είχα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και κάναμε καλές συζητήσεις για να μείνω εκεί. Μίλησα και με τον coach Ομπράντοβιτς και με τον πρόεδρο. Κάποιες φορές ο αθλητής “μυρίζεται” αν τον θέλουν ή όχι, καταλαβαίνεις τη σχέση που υπάρχει. Ένιωσα κάπως και τότε τα πράγματα εξελίχθηκαν και έγινε αυτό που έγινε”, πρόσθεσε ο Τούρκος φόργουορντ.