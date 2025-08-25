O Τσέντι Όσμαν εντυπωσίασε με τρομερό πλασέ στην προπόνηση της Εθνικής Τουρκίας μπάσκετ

Σε… ποδοσφαιρική διάθεση φαίνεται πως βρίσκεται ο Τσέντι Όσμαν, λίγα 24ωρα πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής Τουρκίας στο Eurobasket 2025. Ο διεθνής φόργουορντ, στο περιθώριο της επίσημης φωτογράφισης της ομάδας του Εργκίν Άταμαν, έκλεψε την παράσταση με ένα εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό πλασέ που κατέληξε στα δίχτυα, αποσπώντας επιφωνήματα από τους συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, ο Τσέντι Οσμάν θέλησε να κάνει ένα σουτ, με τη μπάλα να παίρνει πολύ όμορφα φάλτσα και να καταλήγει στα δίχτυα. Με αυτό τον τρόπο ο παίκτης του Παναθηναϊκού έδειξε ότι διαθέτει ποδοσφαιρικές ικανότητες και σε άλλα αθλήματα πέρα του μπάσκετ.

Μάλιστα αν κρίνει κανείς από το video, αυτό που ξεχώρισε ήταν το στυλ με το οποίο ο Οσμάν σούταρε.

Η Εθνική Τουρκίας, πάντως, έχει μπροστά της έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο στο Eurobasket, που φιλοξενείται στη Ρίγα της Λετονίας. Εκτός από την οικοδέσποινα, την οποία αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα της την Τετάρτη (27/8), στον ίδιο όμιλο βρίσκονται η Σερβία, η Τσεχία, η Πορτογαλία και η Εσθονία.