Ο Τσιτσιπάς απέκτησε τη δική του σειρά, δείτε το trailer (video)

Οι φίλοι του τένις αλλά και οι θαυμαστές του Στέφανου Τσιτσιπά θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ασχολείται με τα social media «ανεβάζει» στο internet αρκετές στιγμές από την καθημερινότητα και τις διακοπές του και τώρα… περνάει σε άλλο επίπεδο, ανακοινώνοντας την ύπαρξη της δικής του σειρά.

Το «Dear Fans» θα δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές του Έλληνα τενίστα να μάθουν καλύτερα τη ζωή του. Μάλιστα, το ίδιο το “Tennis Channel”-που το μεταδίδει- το έχει τοποθετήσει στην κατηγορία «Vlog-umentary».

«Αγαπητοί fans, είμαι ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ τη ζωή μου και τα πάθη μου μαζί σας, εντός και εκτός γηπέδου. Οπότε πακετάρετε τα πράγματά σας και ακολουθήστε με στη νέα σειρά #DearFans, που στριμάρει τώρα στο Tennis Channel», έγραψε σχετικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δημοσιεύοντας το trailer (όπως τονίζεται, είναι ο παραγωγός της).

Dear fans,⁰⁰I’m excited to share my life and passions with you on and off the court. So pack your bags and follow me in my new original series #DearFans streaming now on https://t.co/Gn4ctXxz1V ✈️🎾📷⁰@tennischanneli⁰@tennischannel pic.twitter.com/iO5ZORZ1XY