Το τένις προσπαθεί να βρει τα “πατήματα” του, μετά το lock down που έφερε ο κορονοϊός και ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στην δράση, έστω και… ανεπίσημα, με τη βοήθεια του Πάτρικ Μουράτογλου.

Το Tour της ΑΤΡ να έχει ανασταλεί μέχρι τουλάχιστον τις 31 Ιουλίου, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπαθεί να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό κι έτσι να είναι έτοιμος ενόψει του restart.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (04.06.2020), ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Ultimate Tennis Showdown το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του Πατρίκ Μουράτογλου, στη Νότια Γαλλία.

Θυμίσουμε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε την περίοδο του εγκλεισμού του στο συγκεκριμένο μέρος. Ο Τσιτσιπάς προστέθηκε στο ταμπλό του τουρνουά, μετά τους Γκοφάν, Αλιασίμ, Περ, Γκασκέ, Μπράουν, Πούιγ και Πόπιριν.

The world’s worst-kept secret is finally out…@StefTsitsipas is in.#UTShowdown pic.twitter.com/VDdO8ZUqNg