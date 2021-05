Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη δυσκολία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Τόμι Πολ στην πρεμιέρα του στο Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon.

Ιδανικό ντεμπούτο έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους «16» του Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του στα προημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης. Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 5 στον κόσμο) ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Αμερικανού, Τόμι Πολ, με 6-1, 6-4

Ο Τσιτσιπάς δεν συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία κόντρα στο Νο 53στην παγκόσμια κατάταξη κι έτσι έφτασε σε προημιτελική φάση για ένατη φορά τη φετινή σεζόν, σε σύνολο 10 τουρνουά.

Να αναφέρουμε ότι ο Χοσιχίτο Νισιόκα (Νο 60 στον κόσμο) απέκλεισε με 6-4,3-6, 6-7 (2) τον Γκαέλ Μονφίς στον 2ο γύρο του Lyon Open και θα είναι αυτός που θα τεθεί την Παρασκευή (21.05.2021) αντιμέτωπος με τον Στέφανο Τσιτσιπά στους «8» του ATP 250 Open Parc Auvengre-Rhone-Alpes Lyon.

