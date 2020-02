Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 (7-5, 6-3) του Μπούμπλικ και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Μασσαλίας. Την Κυριακή (15:00) θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στον τελικό κόντρα στον Αλιασίμ ή τον Σιμόν.

Τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στη Μασσαλία θα υπερασπιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 2-0 (7-5, 6-3) του αντιπάλου του και προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό, όπου την Κυριακή (23/2, 15:00, Cosmote Sport 9) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Αλιασίμ με τον Σιμόν.

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-1 και 3-2 διατηρώντας το σερβίς του, πριν κάνει το μπρέικ που του έδωσε μεγάλο προβάδισμα και τον έφερε στο 5-3. Ο Καζάκος τενίστας όμως αντέδρασε και με δικό του μπρέικ ισοφάρισε σε 5-5, με τον Έλληνας πρωταθλητή να καταφέρνει στο τάι μπρέικ να πάρει το σετ με 7-5.

Στις αρχές του δεύτερου σετ ο Τσιτσιπάς έκανε και πάλι μπρέικ φτάνοντας να προηγείται με 4-1 και εν συνεχεία με 5-3, πριν τελικά υπερασπιστεί το σερβίς του και κάνει το 6-3, παίρνοντας το σετ, τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό.

