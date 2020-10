Ο Τσιτσιπάς “τρόλαρε” τον Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε βίντεο από παλιά προπόνηση των Μπακς κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία να τον πειράξει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ανυπόμονος να ξεκινήσει η νέα σεζόν στο NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παλιά προπόνηση της ομάδας του Μιλγουόκι, γράφοντας ότι «η προπόνηση δεν είναι ποτέ βαρετή».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κάνει πολύ παρέα με τον Γιάννη, δεν έχασε την ευκαιρία για να τον πειράξει. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέβασε το βίντεο του Αντετοκούνμπο κι έγραψε: “Πάντα μιλάς τόσο πολύ στην προπόνηση;”

Do you always talk this much at practice? https://t.co/zEZeJ6PeXB