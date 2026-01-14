Αθλητικά

Ο Τσούμπερ έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ατρόμητο

Σημαντικη ενίσχυση για τους Περιστεριώτες
Τσούμπερ
Ο Τσούμπερ με τη φανέλα της ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Στίβεν Τσούμπερ βρίσκεται μία ανάσα από το να επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Super League για λογαριασμό του Ατρομήτου.

Το βράδυ της Τετάρτης (14/01/26) αναμένεται ο Στίβεν Τσούμπερ να φτάσει στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ατρόμητο. Ο Ελβετός την Πρωτοχρονιά έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη και οι Περιστεριώτες έκαναν τα πάντα για να τον πείσουν να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο 34χρονος το 2023 πανηγύρισε το double με την ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε για 3,5 χρόνια και σε 119 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα πέτυχε 25 γκολ και μοίρασε 19 ασίστ.

Με τυ Ζυρίχη ο Ελβετός σε 40 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις κατάφερε να βρει δίχτυα 12 φορές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
133
114
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo