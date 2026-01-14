Ο Τσούμπερ έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ατρόμητο

Ο Στίβεν Τσούμπερ βρίσκεται μία ανάσα από το να επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Super League για λογαριασμό του Ατρομήτου.

Το βράδυ της Τετάρτης (14/01/26) αναμένεται ο Στίβεν Τσούμπερ να φτάσει στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ατρόμητο. Ο Ελβετός την Πρωτοχρονιά έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη και οι Περιστεριώτες έκαναν τα πάντα για να τον πείσουν να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο 34χρονος το 2023 πανηγύρισε το double με την ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε για 3,5 χρόνια και σε 119 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα πέτυχε 25 γκολ και μοίρασε 19 ασίστ.

Με τυ Ζυρίχη ο Ελβετός σε 40 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις κατάφερε να βρει δίχτυα 12 φορές.