Ο Τζα Μοράντ των Μέμφις Γκρίζλις ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στη σεζόν του NBA, καθώς μετά από τιμωρία 25 αγώνων, θα επιστρέψει στο παρκέ για το παιχνίδι (20/12, 02:30 ώρα Ελλάδας) με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Έχοντας τιμωρηθεί ήδη μία φορά για την εξωγηπεδική του συμπεριφορά, ο Τζα Μοράντ εμφανίστηκε με όπλο σε live στο instagram και το NBA του… έκοψε το γήπεδο για τους πρώτους 25 αγώνες της φετινής σεζόν.

Η τιμωρία του ολοκληρώθηκε όμως και ο ίδιος ο Αμερικανός σούπερ σταρ δήλωσε έτοιμος να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν και να επικεντρωθεί στο μπάσκετ. Οι Μέμφις Γκρίζλις πάντως, έχουν ξεκινήσει τραγικά τη σεζόν χωρίς αυτόν και με ρεκόρ 6-19 βρίσκονται στην προ τελευταία θέση της κατάταξης στη Δύση.

Την επιστροφή του Μοράντ σχολίασε πάντως ήδη και ο Λεμπρόν Τζέιμς. “Καλώς ήρθες πίσω 12 (σ.σ. το νούμερο στη φανέλα του Μοράντ). Πήγαινε να γίνει ξανά σπουδαίος!!” έγραψε ο “Βασιλιάς” του NBA για τον… αντίπαλό του στο παρκέ.

1️⃣2️⃣ welcome back!! Go be GREAT again!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾