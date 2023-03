Οι Μπόστον Σέλτικς συνέτριψαν με 140-99 τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, με τον Τζέιλεν Μπράουν να είναι από τους πρωταγωνιστές των νικητών, πετυχαίνοντας 30 πόντους στο ματς.

Ο Μπράουν είχε διπλό λόγο μάλιστα για να γιορτάσει την επιτυχία της ομάδας του, αφού στο παιχνίδι των Μπόστον Σέλτικς με τους Μιλγουόκι Μπακς, εξασφάλισε ένα “γιγαντιαίο” μπόνους από το συμβόλαιό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ θα λάβει επιπλέον 2,068 εκατομμύρια δολάρια, καθώς συμπλήρωσε 62 συμμετοχές σε αγώνες της σεζόν στο NBA, όντας παράλληλα και ένας από τους All Star.

$2 MILLION night for Jaylen Brown! 💰



Brown fulfilled his season incentive bonus tonight for playing 65 games & for being named an All-Star in 2022-23!



▪️Games played: $518,000

▪️Games played & All-Star: $1,550,000 pic.twitter.com/jrxQl2Qgri