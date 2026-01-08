Ο Τζέιμς Νάναλι στην Αθήνα για την ΑΕΚ

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1/2025) ο Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έρχεται στην ΑΕΚ για να τις προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στη θέση “3”, έχοντας αγωνιστεί για πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο της Euroleague.

Τον Τζέιμς Νάναλι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Νικολάου, διευθυντής επικοινωνίας της Ένωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ.