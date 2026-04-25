Ο Τζέιμς Νάναλι υπέστη διάστρεμμα και χάνει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική της GBL, έχοντας για απουσία της τελευταίας στιγμής τον Τζέιμς Νάναλι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ, ο Τζλειμς Νάναλι υπέστη διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική και δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό (25.04.2026, 18:15) εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της το Final Four του BCL (7-9 Μαΐου) που θα γίνει στην Μπανταλόνα και να αντιμετωπίσει την Ουνικάχα στα ημιτελικά.

Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Φίζελ και Κουζμίνσκας.