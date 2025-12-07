Ο Τζέιμς Χάρντεν μπήκε στο top10 των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA

Ο Τζέιμς Χάρντεν «σκαρφάλωσε» στη δέκατη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA. Ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς χρειαζόταν 20 πόντους για να το πετύχει και το κατάφερε.

Ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 34 (με 10/18 σουτ εντός πεδιάς) στον αγώνα των Κλίπερς με τους Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολη και προσπέρασε τον Καρμέλο Άντονι (που έχει πετύχει 28.289 στην καριέρα του).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, ο “Μούσιας” αστόχησε στο σουτ τριών πόντων που επιχείρησε, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, προκειμένου να ισοφαρίσει και η ομάδα από το Λος Άντζελες ηττήθηκε με 109-106.

Ο 36χρονος Χάρντεν ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα με τους καλύτερους σκόρερ του NBA ευστοχώντας σε δύο βολές στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ενώ πλέον θα… κυνηγήσει τον Σακίλ Ο’Νιλ, ο οποίος είναι ένατος στη σχετική λίστα έχοντας προβάδισμα 307 πόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρντεν έχει την τρέχουσα σεζόν μέσο όρο 26.5 πόντους, που είναι ο υψηλότερος στην καριέρα του μετά την αγωνιστική περίοδο 2019-20, όταν ήταν πρώτος στο πρωτάθλημα με 34.3 ανά παιχνίδι για λογαριασμό των Χιούστον Ρόκετς.

James Harden is now TOP 10 on the NBA all-time scoring list



Congrats to The Beard pic.twitter.com/938ryjLDOA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 7, 2025

Από την πλευρά της, η Μινεσότα πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα έχοντας ως πρώτα… βιολιά στην επίθεση τους Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 27 πόντους και Τζούλιους Ραντλ με 24.

Στο μεταξύ, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς υπέκυψαν στην ανωτερότητα των Πίστονς στο Ντιτρόιτ με 124-112. Βασικοί συντελεστές στην επικράτηση των γηπεδούχων ήταν δύο παίκτες που σημείωσαν νταμπλ νταμπλ, με τον Κέιντ Κάνιγχαμ να έχει 23 πόντους και 12 ασίστ και τον Τζέιλεν Ντούρεν να τελειώνει το ματς με 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Κορυφαίος από πλευράς των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ που σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα με απολογισμό 7 πόντους (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος και 3 φάουλ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Νετς-Πέλικανς 119-101

Γουίζαρντς-Χοκς 116-131

Καβαλίερς-Γουόριορς 94-99

Πίστονς-Μπακς 124-112

Χιτ-Κινγκς 111-127

Τίμπεργουλβς-Κλίπερς 109-106

Μάβερικς-Ρόκετς 122-109